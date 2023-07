Endstation Achtelfinale: Thiem gewinnt auch in Umag nur ein Match

Allerdings musste Österreichs Ass nach dem Auftaktsieg über den Argentinier Facundo Bagnis gegen den topgesetzten Jiri Lehecka antreten. Thiem hielt sich phasenweise gut, führte im zweiten Satz auch 4:2, musste sich aber schließlich dem Tschechen 3:6, 5:7 geschlagen geben. Der 21-jährige Lehecka stand heuer schon im Viertelfinale der Australian Open und zuletzt in Wimbledon im Achtelfinale.

Nummer 1 fehlt

Für Thiem geht es nun wie für Ofner und Misolic weiter nach Kitzbühel, wo ab Montag aufgeschlagen wird und es auch im Doppel an der Seite von Ofner tun wird. Im Ranking wird Thiem am Montag auf einem Rang um 120 aufscheinen. Apropos Fall: Nicht in Kitzbühel antreffen werden Thiem & Co. den Titelverteidiger. Der Spanier Roberto Bautista Agut stürzte vom Pferd und zog sich einen Beinbruch zu.