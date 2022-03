Andy Roddick ist bekannt als Unterhaltungskünstler im Tennisbusiness, der US-Star sorgte stets für Stimmung am Court. Nun hat die ehemalige Nummer 1 sich eines seriösen Themas angenommen: den zuletzt vermehrten Ausrastern der ATP-Stars.

Wir erinnern uns: Der Deutsche Alexander Zverev in Acapulco, der bei seinem Wutausbruch beinahe den Scheidsrichter getroffen hat, Nick Kyrgios, der in Indian Wells seinen Schläger warf und dabei ebenfalls den Schiedsrichter nur knapp verfehlte oder US-Mann Jenson Brooksby, der jüngst in Maimi mit dem Racket um sich warf. Alle drei, bezeihungsweise die Unparteiischen hatten enormes Glück, dass die Situationen glimpflich ausgingen.

Roddick demonstrierte nun auf Twitter, wie man ausrasten kann, ohne Strafen zu bekommen bzw. wie man Schläger richtig wirft. "Ohne Ärger dafür zu bekommen", wie er sagt. Er selbst könne als Vorbild herhalten, habe im Laufe seiner Karriere lediglich einen Punktabzug erhalten.