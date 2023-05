Der Deutsche Yannick Hanfmann steht überraschend zum ersten Mal im Viertelfinale eines Masters-Turniers. Der 31-Jährige, der seit der Geburt an schwerhörig ist, gewann in Rom am Dienstag gegen den Weltranglisten-Sechsten Andrej Rubljow aus Russland nach starker Leistung 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. Hanfmann ist momentan nur die Nummer 101 der Welt. Nach 2:33 Stunden Spielzeit verwandelte der Qualifikant seinen ersten Matchball mit einem Ass und belohnte sich für eine mutige Leistung mit dem bisher größten Erfolg seiner Karriere.