Ein leiser Abschied: Melzers letztes Profi-Spiel in Österreich

Jürgen Melzer packte am Donnerstagabend vor ein paar Zusehern sein Tennistascherl und verließ den Next Gen Court. Den Nebenschauplatz, der irgendwie, zumindest soll es der Namen verraten, für Zukunftshoffnungen reserviert ist.

Der 39-Jährige, der längst keine mehr ist, verließ nicht nur die Nebenhalle, sondern auch die Wiener Stadthalle. Für immer – der erfolgreiche Deutsch-Wagramer spielte sein letztes offizielles Profi-Match überhaupt in Österreich. Sein letztes auch deshalb, weil er im Doppel an der Seite des Franzosen Édouard Roger-Vasselin im Viertelfinale verlor. Sehen wird man Melzer in den nächsten Jahren oft genug, immerhin tritt der Rekordspieler im Daviscup-Team (38 Teilnahmen) ab Februar den Posten als Sportdirektor des Tennisverbandes (ÖTV) an.