Droht Tennis-Star Del Potro das Karriereende?

Juan Martin Del Potro kommt in seiner Karriere nicht mehr richtig auf die Füße. Seit er sich 2018 beim Turnier in Schanghai die Kniescheibe gebrochen hat, wird der Argentinier von Schmerzen und Problemen begleitet. Nun musste sich der 31-Jährige bereits zum dritten Mal einer Knie-Operation unterziehen. Ob er jemals wieder in alter Stärke zurückkommen wird, ist fraglich.

Del Potro vertraut nun einem Arzt, der auch schon Roger Federer auf die Beine geholfen hat. Roland Biedert operierte den US-Open-Sieger von 2009 in der Schweiz. "In den vergangenen Monaten ist Delpo dem Rat seiner Ärzte gefolgt und hat das Knie sogar auf einem Tennisplatz in Buenos Aires getestet. Aber die Schmerzen sind weiter da", hieß es in einer Aussendung des Managements von Del Potro.