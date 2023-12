Eine Giftschlange, drei abgewehrte Matchbälle und der Sieg von Thiem

Spektakulär und etwas ungewöhnlich, aber erfolgreich verlief der Saisonstart für Dominic Thiem. Österreichs ehemalige Nummer 1 hat sich in der Qualifikation für das ATP-Tennisturnier in Brisbane in die zweite Runde gekämpft.

Beim 2:6, 7:6 (4), 6:4 gegen den Australier James McCabe hatte es der Niederösterreicher auch mit einer Schlange zu tun, musste drei Matchbälle seines 20-jährigen Kontrahenten abwehren, jubelte am Ende aber doch.

Giftiger Zuschauer

Die Partie dauerte aufgrund einer wetterbedingten Unterbrechung fast drei Stunden. Nach einer Regenpause entdeckten die Zuschauer eine Schlange auf dem Spielfeld. Das Spiel wurde erneut für mehrere Minuten unterbrochen, ehe das Tier – es handelte sich um eine in dieser Gegend angesiedelten Östlichen Braunschlange – eingefangen werden konnte.

Was Thiem da noch nicht wusste: Es handelte sich um ein Exemplar der zweitgiftigsten Landschlangen-Art der Welt. Ihr Biss ist ohne ärztliche Hilfe tödlich.