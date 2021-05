Dominic Thiem verliert zum Auftakt von Lyon gegen Cameron Norrie

Dominic Thiem ist die Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open missglückt. Der als Nummer 1 gesetzte ÖTV-Star musste sich beim Turnier in Lyon (ATP250) am Donnerstag dem Briten Cameron Norrie im Achtelfinale nach 65 Minuten sang- und klanglos 3:6,2:6 geschlagen geben.

Nach dem Achtelfinal-Aus beim Masters-1000-Turnier in Rom in der Vorwoche hatte Thiem für Lyon nachgenannt, um noch Matchpraxis für das kommende Grand-Slam-Turnier in Paris zu sammeln. Dieser Plan ging nicht auf, schon im ersten Spiel erwies sich Norrie, die Nummer 49, als zu große Hürde.