Völlig missglücktes Comeback: Thiem verliert gegen die Nummer 295

Das ging daneben: Dominic Thiem ist beim eher schwach besetzten Challenger in Szekesfehervar bereits ausgeschieden. Der 30-Jährige unterlag in der 1. Runde nach einer eher lustlosen Performance dem wenig bekannten Polen Daniel Michalski 3:6, 4:6.

Thiem startete gut, lag mit einem Break im Rücken 2:0 in Führung. Danach übernahm aber Michalski das Kommando. Spielerisch ist in den Wochen des Trainings bei Thiem nicht viel weitergegangen, auch die Vorhand war kaum verbessert. Der Niederösterreicher wurde in Ungarn erstmals vom ehemaligen lettischen Profi Karlis Lejnieks begleitet.

Thiem bleibt am Sand - nächste Woche schlägt er in Zadar auf, von Kroatien geht es dann weiter nach Neapel. Übrigens sind vier Österreicher im Hauptbewerb in Szekesfehervar am Start gewesen, auch Lukas Neumayer, Gerald Melzer und Filip Misolic scheiterten in der 1. Runde.