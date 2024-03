Neuer Tour-Partner für Tennis-Ass Dominic Thiem

Dominic Thiem, der diese Woche in Szekesfehervar auf Challenger-Level wieder um ATP-Punkte spielt, wird auf der Tour vorerst vom ehemaligen lettischen Profi Karlis Lejnieks begleitet. Dies hat sein Bruder und Manager Moritz Thiem am Montag verraten.

Gearbeitet wurde laut dem Manager des Ex-US-Open-Siegers speziell an der Technik und am Schlag. „Damit der wieder gut wird, und auch sehr viel an der Fitness, weil da gab es einiges an Aufholbedarf.“ Auch wenn Thiem in Szekesfehervar topgesetzt ist und in den ersten zwei Runden nur auf Qualifikanten treffen kann, wird der Wiedereinstieg für Thiem laut seinem Bruder „jetzt sicher eine große Herausforderung. Nach langer Zeit ohne Turniermatch muss man jetzt mal wieder den Rhythmus finden und sich reinfighten.“

Dominic Thiem will nach Szekesfehervar auch die Challenger in Zadar und Napoli spielen. Danach steht er vorerst auf der Nennliste für das ATP250-Turnier in Estoril, das ab 1. April stattfindet.