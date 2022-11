Ranking: Djokovic rückt der Spitze mit Turin-Triumph immer näher

ATP-Finals-Sieger Novak Djokovic hat sich durch seinen Triumph in Turin in der Tennis-Weltrangliste um drei Ränge auf Position fünf verbessert. Nur exakt 2.000 Punkte fehlen dem Serben auf den führenden Carlos Alcaraz, so viele gibt es für einen Grand-Slam-Titel. Da schrieb der 35-Jährige heuer nur bei den French Open an. Bei den Australian und US Open war er als nicht gegen Corona geimpfter Spieler nicht teilnahmeberechtigt. Wimbledon gewann er, es gab da aber keine Punkte.