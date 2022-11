ATP-Finals: Djokovic macht mit Rublew kurzen Prozess

Als zweiter Spieler nach Casper Ruud zog Novak Djokovic am Mittwoch in das Halbfinale der ATP Finals in Turin ein. Der Serbe war dem Russen Andrej Rublew klar überlegen und gewann mit 6:4, 6:1. Nachdem Djokovic in der ersten Runde Stefanos Tsitsipas geschlagen hatte, ist schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Daniil Medwedew der Aufstieg fix.

Nur zu Beginn war das Duell gegen Rublew ausgeglichen, beide Spieler dominierten mit ihren Aufschlägen ihre Service-Games. Beim Stand von 4:5 ergab sich die erste Breakchance für Djokovic, die der Serbe eiskalt zum Satzgewinn nutzte.