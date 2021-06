Thiem-Krise: Schuld waren die "fehlenden Trainingseinheiten"

Gefordert

Endlich ins Schwitzen sollte auch Dominic Thiem in Mallorca kommen, endlich ein paar Spiele am Stück bekommen. Der Niederösterreicher will sich auf der Balearen-Insel auf Wimbledon vorbereiten, Matchpraxis holen, aber in erster Linie verlorenes Selbstvertrauen wiederfinden. Denn vor allem die Performance bei den French Open war mit der Auftakt-Niederlage gegen den Spanier Pablo Andujar dürftig wie nie zuvor.