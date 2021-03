Die Daviscup-Nation Österreich: Große Spiele, große Helden

September 1990: Österreich – USA 2:3

In Österreich die Mutter aller Daviscup-Schlachten mit einem großen Helden: Bei den Siegen von Thomas Muster gegen Andre Agassi und Michael Chang waren 17.000 Fans im Praterstadion euphorisch. Der Steirer erledigte seine Pflicht, brachte die Mannschaft von Kapitän Filip Krajcik 1:0 in Führung und sorgte für den 2:2-Ausgleich. Als Horst Skoff im abschließenden Einzel 2:0 in Sätzen gegen Chang führte, war das Daviscup-Finale so nah, ehe der Paris-Sieger 1989 noch siegte. Soweit wie ins Semifinale hat es Österreich bis dato nicht mehr gebracht. Zuvor waren schon Spanien und Italien besiegt worden.