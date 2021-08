Der Größte darf noch weitermachen

Ein letztes Mal darf Ass-König Ivo Karlovic noch zeigen, was er mit seinen Aufschlägen aus dem ersten Stock so alles anstellen kann. Der 2,11-Meter-Hüneaus Kroatien servierte in der 2. Qualifikationsrunde der US Open beim 7:5-6:7-6:2-Sieg über den Bolivianer Hugo Dellien 23 Asse, damit fehlt dem ewigen Riesen nur noch ein Sieg zum Sprung in den Hauptbewerb.