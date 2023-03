Déjà-vu für Djokovic: Ungeimpfter Tennis-Star darf nicht in die USA

Tennis-Profi Novak Djokovic nimmt nicht am Masters-Turnier in Indian Wells teil. Der Weltranglisten-Erste habe zurückgezogen, teilten die Veranstalter am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Ein Grund wurde nicht genannt. Das Turnier im US-Bundesstaat Kalifornien beginnt am Montag mit der Qualifikation, das Hauptfeld ist ab Mittwoch aktiv. Djokovic spielte schon im vergangenen Jahr nicht in Indian Wells, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft war und der Impfschutz Voraussetzung für die Einreise in die USA war.