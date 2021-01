Daviscup-Finalturnier in Österreich? Der Verband bewirbt sich

Österreich könnte Austragungsort eines großen sportlichen Wettkampfes werden. Dominic Thiem soll sich heiße Duelle mit Novak Djokovic oder Rafael Nadal liefern - und alles vor der Haustüre.

Die 18 Teams sollen das Daviscup-Finalturnier nicht nur in Madrid spielen, sondern auch in zwei weiteren europäischen Städten. Der Österreichische Tennisverband (ÖTV) zeigt unter Präsident Magnus Brunner großes Interesse an der Ausrichtung. Denn die Weltverband ITF will nach Vorschlägen des Veranstaltungspartners Kosmos Tennis das Daviscup-Finalturnier nach nur einer Auflage einem Relaunch unterziehen. Traten 2019 noch alle 18 Teams in sechs Dreier-Gruppen in Madrid an, soll von 25. November bis 5. Dezember 2021 in drei europäischen Städten gespielt werden.