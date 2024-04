Davis-Cup-Team kehrt gegen die Türkei in die Steiermark zurück

Eigentlich sollte der Schauplatz und der Untergrund nebensächlich sein. Im Heimspiel gegen die Türkei sollte Österreichs Davis-Cup-Team in jedem Fall Favorit sein. Nun entschied man sich, das Match im steirischen Bad Waltersdorf am 13. und 14. September auf Sand auszutragen. Zumindest vom Organisationsaufwand ganz praktisch, startet doch an Ort und Stelle am nächsten Tag die zweite Auflage des Challenger-Turniers.