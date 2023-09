Österreichs Tennis-Team kämpft gegen Irland um den Klassenerhalt

Kennen Sie Osgar O'Hiosin, Michael Agwi oder vielleicht Simon Carr? Das sind die einzigen irischen Tennisspieler, die in der ATP-Weltrangliste geführt werden. Keiner von ihnen liegt in den Top 800, mit O'Hoisin (Nummer 867) nur einer in den Top 1.000. Die Iren sind freilich ein dankbarer Gegner für Österreichs Davis-Cup-Team, Anfang Februar wird in Irland gegen den Abstieg aus der Weltgruppe gespielt. Erst vor wenigen Tagen hat Österreich in Schwechat gegen Portugal 1:3 verloren.

