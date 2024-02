Davis Cup: Thiem musste gegen die Nummer 935 drei Satzbälle abwehren

Österreichs Davis-Cup-Team um Kapitän Jürgen Melzer machte am Samstag in der UL Sport Arena den ersten Schritt zurück in Richtung Weltgruppe I und führt gegen Irland mit 1:0. Allerdings musste Dominic Thiem unerwartet hart dafür arbeiten, zumindest im ersten Satz: Der US-Open-Sieger von 2020 gewann diesen gegen Michael Agwi, die Nummer 935 der Welt, erst nach Abwehr von drei Satzbällen im Tiebreak.