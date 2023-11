ATP-Finals: Eiskalter Medwedew ist der erste Halbfinalist

Der Deutsche Alexander Zverev verpasste den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der ATP-Finals. Der Tennis-Olympiasieger verlor gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:7 (7:9), 4:6 und kassierte damit in Turin seine erste Niederlage. In seinem Auftaktmatch hatte sich Zverev am Montag in drei SĂ€tzen gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien durchgesetzt.

➀ Lesen Sie auch das KURIER-Interview mit Zverev