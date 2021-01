Corona-Lockdown: Neue Plattform fordert Öffnung der Tennishallen

Trist ist die Situation derzeit nicht nur für alle Hobbytennisspieler, sondern für Racktespieler im Allgemeinen. Ohne geöffnete Tennis- und Racketsporthallen tun sich die Sportlerinnen und Sportler freilich schwer. Daher wurde nun die als gemeinnütziger Verein organisierte "Plattform Österreichischer Tennis- und Racketsporthallen" (ÖTR) gegründet.

"Unser Ziel ist es so schnell wie möglich so viele Hallen wie möglich in ganz Österreich als Mitglieder zu gewinnen, um mit einer gemeinsamen Stimme unsere Interessen vertreten zu können", sagt Matthias Schiffner junior, Geschäftsführer der Europa-Tennishalle in Wien, der zum Präsidenten der Plattform gewählt wurde. Als Geschäftsführer agiert RFA-Präsident Marcel Weigl: "Bis dato fanden Einzelaktionen wie Petitionen oder persönliche Gespräche diverser Hallenvertreter weder bei der Bundesregierung, noch bei der Wirtschaftskammer oder beim Tennisverband Gehör."