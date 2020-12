Kritik von Jürgen Melzer: "Tennis in der Halle wäre möglich"

Kritik übt er an der Bundesregierung. „Ich glaube, Tennis in der Halle wäre mit einem guten Präventionskonzept möglich. Gerade in Zeiten wie diesen sollte man Sportarten, die möglich sind, auch ausüben können. Vor allem für Kinder und Jugendliche wäre dies wichtig.“ Die Corona-Krise erwischte den ÖTV nicht so hart. „Aber jene, die vom Tennis leben wie Trainer und Hallenbesitzer, leiden darunter. Wir setzen alles daran, dass es nun bald wieder losgeht“, sagt Schweda.

Die Ziele des ÖTV? „Je mehr gute Qualität wir an Spielern in die Südstadt holen, desto besser“, sagt Melzer. Auch mit Barbara Haas gibt es Gespräche, Österreichs Nummer eins bei den Damen hat sich kürzlich von Langzeit-Trainer Jürgen Waber getrennt. Melzer wird selbst auf dem Platz stehen. „Ich weiß, was es bedeutet, Profi zu sein. Das kann ich nicht im Büro weitergeben.“