Corona-Chaos: Die Australian Open werden wohl verschoben

Am 18. Jänner sollte mit dem Australian Open das erste Grand-Slam-Tennisturnier des neues Jahres beginnen. Der Termin ist aber kaum noch realistisch. Quarantäne, TV-Rechteinhaber und der Kalender bereiten den Verantwortlichen in Melbourne Kopfzerbrechen. Noch vor wenigen Wochen schien alles mehr oder weniger auf Schiene.

Der Plan: Die Spieler treffen Mitte Dezember in Melbourne ein, absolvieren in einem erstklassigen Hotel die obligatorischen zwei Wochen Quarantäne, während der sie aber trainieren dürfen, spielen dann ein oder zwei Vorbereitungsturniere und sind am 18. Jänner bereit für „Best-of-five“-Partien. Daniel Andrews, der Premierminister des Bundesstaats Victoria, hatte aber andere Vorstellungen. Er dürfte alarmiert sein über die im Gegensatz zu Australien hohen Infektionszahlen in Europa und den USA.

Die Priorität: Andrews will vor Weihnachten Australier im Ausland und Angehörige einreisen lassen und erst in zweiter Priorität, ab Jänner, Tennisprofis. Immerhin würde es sich um einen über 1.000-köpfigen Tross handeln. Und noch einschneidender: Während der 14-tägigen Quarantäne sollen diese, wie andere Einreisende auch, im Hotelzimmer bleiben müssen. So ist an einen Turnierstart am 18. Jänner, oder wohl überhaupt im Jänner, nicht zu denken.

Der Kritiker: ATP-Finals-Sieger Daniil Medwedew sagte es klar: „Es ist undenkbar, dass wir zwei Wochen nicht trainieren können und dann gleich in ein Grand-Slam-Turnier einsteigen. Das würden die wenigsten auf sich nehmen und es wäre gefährlich für unsere Gesundheit.“ Vor allem würde es den Formaufbau, für den Dominic Thiem und Co. im Dezember jeweils schwitzen und schuften, praktisch wieder zunichtemachen. Eine Verschiebung nach hinten - in den Februar oder sogar März oder April - wäre also naheliegend.