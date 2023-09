Carlos Alcaraz stürmt ins Viertelfinale der US Open

Titelverteidiger Carlos Alcaraz steht bei den US Open im Viertelfinale. Der topgesetzte Spanier setzte sich gegen den italienischen Überraschungsmann Matteo Arnaldi am Montag in drei Sätzen mit 6:3, 6:3, 6:4 durch.

„Die Intensität war vom ersten bis zum letzten Punkt hoch. Ich habe ein sehr solides Match gespielt, mein Spiel durchgezogen“, sagte Alcaraz. Der 20-Jährige steht in New York zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale. Er trat gegen Arnaldo von Beginn an souverän auf und kassierte bei geschlossenem Dach im Arthur Ashe Stadium nur in der Anfangsphase des dritten Satzes ein Break.