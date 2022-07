Beschwerde von Ex-Freundin? Tennis-Rüpel Kyrgios muss vor Gericht

Wimbledon-Viertelfinalist Nick Kyrgios muss in Australien vor Gericht erscheinen. Der Terminliste des Amtsgerichts in Canberra zufolge ist für den 2. August eine Verhandlung mit dem 27-jährigen Tennisprofi angesetzt. Wie australische Medien berichten, steht die Anklage in Zusammenhang mit einer Beschwerde von Kyrgios' ehemaliger Partnerin.