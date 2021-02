Australian Open: Djokovic gab sich nur kurz Blöße

Titelverteidiger und Rekordchamp Novak Djokovicsetzte seinen Siegeszug bei den Australian Open fort. Der achtfache Champ in Down Under zeigte sich wieder fitter als bei seinem Drittrundensieg über den US-Mann Taylor Fritz und schlug den Kanadier Milos Raonic nach einem beeindruckenden Finish mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4. Für Djokovic war es der 300. Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier.