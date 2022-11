Aufreger im Davis Cup: Klima-Aktivisten versuchten sich festzubinden

Eine Protestaktion von Klima-Aktivisten hat zur kurzzeitigen Unterbrechung der Davis-Cup-Partie zwischen Spanien und Kroatien geführt. Am Mittwochabend stürmten in Málaga zwei Personen den Tennisplatz und versuchten, sich am Netz festzubinden. Sie trugen ein T-Shirt mit der Aufschrift "Futuro Vegetal" (deutsch: "vegetarische Zukunft").