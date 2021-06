Aufgabe wegen Verletzung: Nächster Rückschlag für Tennis-Star Thiem

Wimbledon steht bevor

Das wird Thiem gegenwärtig eher weniger interessieren. Jetzt hofft der Niederösterreicher, dass er bis nächsten Montag fit wird, denn da startet Wimbledon.

Unmittelbar vor seinem Rasen-Einsatz in Santa Ponsa gab Thiem bekannt, dass er ab 12. Juli beim Sandplatz-Turnier in Hamburg an den Start gehen will, das von Peter Michael und Sandra Reichel veranstaltet wird. Auch für einen Start in Kitzbühel Ende Juli sieht es gut aus. Doch in erster Linie gilt es nun, die Verletzung auszukurieren.