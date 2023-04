Auf dem Weg zurück: Thiem freut sich auf Kräftemessen mit Tsitsipas

"Auch wir haben schon große Matches gegeneinander gespielt", erinnerte sich der Lichtenwörther etwa an das hauchdünn verlorene Endspiel bei den ATP Finals 2019. 2020 gelang ihm in der Round Robin ebenfalls beim "Masters" in London die Revanche, womit Thiem nun bei 5:3-Siegen hält. Das bisher letzte Sandplatz-Duell mit Tsitsipas liegt schon fünf Jahre zurück (Viersatz-Sieg in Roland Garros in Runde zwei).

Ob es in Madrid, wo Thiem die dortige Höhenlage besonders liegt, schon zum auch für das Selbstvertrauen so wichtigen ersten großen Sieg seit seinem Comeback reichen kann, ist fraglich. Thiem freut sich jedenfalls auf das Match. "Ich habe in Monte Carlo und München gegen Top-Ten-Gegner gespielt. Ich finde, ich habe mich verbessert zwischen Monte Carlo und München und schaue, dass ich mich noch einmal verbessere - und Tsitsipas vor eine große Herausforderung stelle", sagt der 17-fache Turniersieger kämpferisch.