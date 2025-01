Ausgeschieden, aber: Grabher gegen Osaka mit guter Gegenwehr

Julia Grabher ist beim 250er-Tennisturnier in Auckland ausgeschieden. Die Vorarlbergerin musste sich am Neujahrstag im Achtelfinale der vierfachen Grand-Slam-Turniersiegerin Naomi Osaka aus Japan, die in Neuseeland als Nummer sieben gesetzt ist, mit 5:7, 3:6 beugen.

Unverhofft rutschte Grabher dann nach einer Absage auch noch in den Doppelbewerb. In diesem verlor sie an der Seite der Brasilianerin Laura Pigossi gegen das kanadisch-britische Duo Rebecca Marino/Tara Moore mit 3:6,3:6. Grabher wird sich im Ranking auf Platz 413 schieben. Sie nutzt auch bei den am 12. Jänner beginnenden Australian Open noch ein "geschütztes Ranking" und kann daher auch dort im Hauptfeld antreten.