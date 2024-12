Schöner Jahresabschluss: Erster Sieg für Österreichs Beste seit eineinhalb Jahren

Kurz vor den US Open 2023 hatte sich Grabher am rechten Handgelenk verletzt und sich in der Folge für eine Operation entschieden. Danach begann ihr langer Weg zurück. Mittlerweile steht die für Günter Bresnik trainierte Dornbirnerin im WTA-Ranking auf Position 470, sie möchte sich wieder zurück in die Top 100 kämpfen. Noch hat sie sechs Turniere, wo sie mit Protected Ranking starten kann. Eines davon wird bei den Australian Open sein, wo sie als einzige(r) ÖTV-Starter(in) für den Einzel-Hauptbewerb qualifiziert ist.