Attacke von Turnier-Boss: Tennis-Star Williams sagt für Madrid ab

Williams, die in der Woche danach in Rom auf die Tour zurückkehren soll, meidet also Tiriacs Tempel. Vor allem der Mann der

39-Jährigen war nach dem Angriff im Jänner sauer. Alexis Ohanian beschimpfte auf Twitter den 81-Jährigen als „rassistischen und sexistischen Clown. Es interessiert wirklich niemanden, was Ion Tiriac denkt.“ Das wiederum ließ Tiriacs Sohn Alexandru zurückpoltern: „Ich habe deinen Tweet ungläubig und angewidert gelesen. Der Name Tiriac hat eine 70-jährige Tradition in der Sportwelt.“