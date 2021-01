Attacke gegen Williams: "Wenn sie Anstand hätte, würde sie zurücktreten"

Sie kündigte jedenfalls an, sich den ehemaligen Top-10-Spieler und Ex-Manager von Boris Becker vorzuknöpfen. Ob das tatsächlich passiert ist, ist fraglich. Nun, zahlreiche Monate später legt der Milliardär nach und attackierte Williams erneut sexistisch. "In ihrem Alter und mit dem Gewicht, das sie nun hat, da bewegt sie sich nicht mehr so gut wie vor 15 Jahren", meinte Tiriac demnach in einer rumänischen TV-Show, "Serena war eine sensationelle Spielerin. Wenn sie aber etwas Anstand hätte, würde sie zurücktreten."

"Interessiert niemanden"

Dass auch dieser Vorwurf nicht unbeantwortet blieb, war klar. So reagierte Alexis Ohanian, Ehemann von Williams, auf Twitter: "Es interessiert wirklich niemanden, was Ion Tiriac denkt."