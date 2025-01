Rekord auf der ATP-Tour: Turniersieg mit 38 Jahren

38 Jahre und vier Monate alt ist Gael Monfils und immer noch gut in Schuss. Das bewies der Franzose diese Woche beim ATP-Tournier in Auckland. Monfils besiegte im Finale den Belgier Zizou Bergs mit 6:3, 6:4 und wurde damit zum ältesten Turniersieger auf der Tour.

Er überbot damit Roger Federer, der 2019 beim Titel in Basel zwei Monate jünger gewesen war. Es war der 13. ATP-Titel für Monfils, fast 20 Jahre nach seinem ersten in Sopot in Polen 2005. „Alter ist nur eine Zahl, aber wir arbeiten weiter“, sagte Monfils. „Ich schlage einen guten Ball. Hoffentlich kommen da noch viele mehr.“ Auf höchstem Turnierlevel hält vor Einführung der ATP-Tour übrigens Ken Rosewall den Altersrekord: Der Australier holte 1977 in Hongkong mit 43 den Titel.