Tennis-Star Djokovic glaubt, vergiftet worden zu sein

Die Australian Open 2022 behält Novak Djokovic nicht nur wegen seiner damaligen Ausweisung in schlechter Erinnerung. Kurz vor dem Start des Grand-Slam-Turniers an diesem Sonntag in Melbourne behauptete der serbische Tennisstar, das Essen in dem von staatlicher Stelle verordneten Abschiebehotel hätte ihn damals „vergiftet“.

Als er in seine serbische Heimat zurückgekehrt war, habe er „gesundheitliche Probleme“ gehabt, sagte der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger dem Magazin GQ. Er habe sich „sehr krank“ gefühlt und toxikologische Tests gemacht. „Und mir wurde klar, dass ich in diesem Hotel in Melbourne Nahrungsmittel zu mir genommen hatte, die mich vergifteten.“