Lange Tennis-Karriere: Der jüngste Profi, der ein ATP-Match gewann, hört auf

Richard Gasquet kündigt seinen baldigen Rücktritt an. Das ehemalige Wunderkind des französischen Tennis wird seine Karriere nächstes Jahr nach dem French Open beenden. Das erklärte er in der französischen Zeitung „L'Equipe“. Der ehemalige Weltranglistensiebte, der heute auf Platz 133 steht, erreichte dreimal ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Er gewann 16 Titel, den ersten 2005 in Nottingham und den letzten 2023 in Auckland.