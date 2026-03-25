Tennis

Bühnenwechsel: Tennis-Stars schlagen im Real-Stadion Bernabeu auf

Bei Tennisturnier in Madrid werden Ende April die besten Männer und Frauen in der Heimstätte von Real trainieren können.
Harald Ottawa
25.03.2026, 20:57

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UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Real Madrid v Manchester City

Das Masters-Turnier in Madrid glänzt oft mit Überraschungen. 2012 gab es beispielsweise einen blauen Sand, der bei vielen Stars, etwa Roger Federer, auf Ablehnung stieß. Nun gibt es ein weiteres Highlight, das wohl besser angenommen wird. 

Während der ersten Turnierwoche (das Event läuft von 20. April bis 3. Mai) sollen im Santiago Bernabeu, der Heimstätte des Fußballclubs Real Madrid, Tenniscourts mit Sand verlegt werden, wo die absoluten Top-Spielerinnen und -Spieler ihre Trainingseinheiten abhalten können. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner oder Aryna Sabalenka werden also dort aufschlagen, wo Vinicius oder Kylian Mbappé ihre Tore schießen. Das Stadion befindet sich übrigens ganz in der Nähe des Spielerhotels. 

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