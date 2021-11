ATP Finals: Titelverteidiger Medwedew mit Auftakt nach Maß

Titelverteidiger Daniil Medwedew ist mit einem Sieg in der roten Gruppe in die ATP Finals in Turin gestartet. Der Weltranglisten-Zweite geriet gegen den polnischen Debütanten Hubert Hurkacz in Bedrängnis, setzte sich aber nach zwei Stunden 6:7(5),6:3,6:4 durch. Das zweite Match des Tages bestritt Alexander Zverev (GER-3) am späten Abend gegen Matteo Berrettini (ITA-6).

Jeweils die ersten zwei der beiden Gruppen ziehen ins Halbfinale ein. Turin ist zum ersten Mal Gastgeber der ATP Finals.