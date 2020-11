ATP-Finals: Die Abschlussparty beginnt mit dem Vorjahresfinale

Jürgen Melzer ist zum dritten Mal im Doppel mit dabei. 2010 und 2011 war jeweils mit dem Deutschen Philipp Petzschner in der Vorrunde Schluss. Heuer holt der 39-Jährige bei seinem letzten Antritt mit dem Franzosen Édouard Roger-Vasselin aus. Das Finale in Sofia konnte er am Samstag jedoch aufgrund von Schulterproblemen nicht bestreiten.

Während im Einzel neben Thiem nur Thomas Muster in London am Start war, haben rot-weiß-rote Doppel schon Tradition. Auch Julian Knowle, Oliver Marach und Alexander Peya waren schon dabei. Knowle ist übrigens auch in London: Der 46-Jährige betreut neuerdings die deutschen French-Open-Champions Kevin Krawietz und Andreas Mies.