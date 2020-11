ATP-Finals: Thiem gegen Nadal, Tsitsipas und Rublew

Vorjahresfinalist Dominic Thiem trifft bei den ATP Finals in London in der Gruppenphase auf French-Open-Sieger Rafael Nadal und den russischen Debütanten Andrej Rublew.

Dazu wartet auf Österreichs Tennis-Star eine Neuauflage des knapp verlorenen Finalduells der vergangenen Saison mit Titelträger Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.

In der zweiten Gruppe trifft die Nummer eins der Welt, Novak Djokovic, auf den Deutschen Alexander Zverev, den russischen Topspieler Daniil Medwedew und French-Open-Halbfinalist Diego Schwartzman aus Argentinien.

Start am Sonntag

Das ergab die Auslosung für das Saisonfinale der ATP-Tour am Donnerstagabend. Das mit 5,7 Millionen Dollar dotierte Turnier beginnt am Sonntag. Die beiden Besten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, das Finale wird am 22. November ausgetragen.

Das Turnier findet zum letzten Mal in London statt, im kommenden Jahr ziehen die ATP Finals nach Turin um.