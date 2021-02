ATP Cup: Russland holte mit klarem Sieg gegen Italien den Titel

Der 19-jährige Jannik Sinner setzte die in der vergangenen Saison begonnene Siegesserie fort. Der Italiener feierte beim "Great Ocean Road Open" im Finale gegen seinen Landsmann Stefano Travaglia mit 7:6(4),6:4 den zehnten Sieg in Folge. Sinner ist der jüngste Spieler seit Nadal 2005 der zwei Turniere hintereinander gewann. Vergangenen November war er mit dem Titel in Sofia in die Winterpause gegangen. Das Finale der Murray River Open gewann der Brite Daniel Evans mit 6:2,6:3 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime und feierte seinen ersten ATP-Titel.