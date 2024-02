Erster Sieg seit Wochen: Ofner ringt die Nummer 493 nieder

Sebastian Ofner hat nach zuletzt vier Auftakt-Niederlagen auf der ATP-Tour in Folge den ersten Sieg gefeiert. Der 27-jährige Steirer setzte sich in der Nacht auf Dienstag (MESZ) beim ATP500-Turnier in Acapulco auf Hartplatz nach drei Stunden gegen den mit einer Wildcard versehenen Mexikaner Ernesto Escobedo mit 6:7(7),6:4,7:6(4) durch. Ofner war als Nummer 37 im ATP-Ranking gegen die Nummer 493 haushoher Favorit gewesen. Escobedo spielt sonst kaum ATP-Turniere und hat dort noch kein einziges Match gewonnen.