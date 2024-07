Tennis-Jungstar wurde aus dem Urlaub gerissen - und feierte seinen größten Erfolg

Relaxen, einfach nichts tun. Das dachte sich Frankreichs Jungstar Arthur Fils . “Eigentlich war ich gerade mit meinen Freunden im Urlaub ”, sagte der 20-Jährige. Dann rief sein Trainer Sebastian Grosjean an und beorderte seinen Schützling nach Hamburg.

Was dann folgte war der größte Turniersieg seiner Karriere. Fils schlug im Finale des 500er-Tunriers von Hamburg ausgerechnet den Titelverteidiger und Lokalmatador Alexander Zverev 6:3, 3:6, 7:6(1). Mit seinem Premierentitel auf der 500er-Tour zog Fils auch in die Top 20 ein. Für viele Experten ist Fils ein kommender Grand-Slam-Sieger. "Ihm gehört die Zukunft, deshalb bin ich auch froh, wenn er in Wien spielt", sagte Stadthallen-Turnierboss Herwig Straka erst im Oktober.