Alexander Antonitsch: Das waren ganz andere Voraussetzungen damals. Man muss ehrlich sagen, dass es das Turnier ohne Herbert Günther und Markus Bodner vom Kitzbüheler Tennisclub nicht mehr geben würde. Mir haben damals viele abgeraten, es zu tun. Vor mir waren in fünf Jahren vier Turnierdirektoren am Werk, 2010 war das Turnier nur ein Challenger. Das Turnier stand vor dem Aus, es war ein heißes Risikospiel. Dann half auch Lizenzgeber Octagon. Man sprach damals schon von Nachhaltigkeit, nur hat’s keiner geglaubt. Es hat sich entwickelt. Als wir 2016 zum ersten Mal das Schild „Ausverkauft“ raus hängen durften, wussten wir, dass wir es geschafft haben. Heute ist es ein Event mit vielen Side Events geworden, der Zuschauer ist mittendrin statt nur dabei. Wir haben ein Family-Weekend mit Konzert der Sportfreunde Stiller bei Gratis Eintritt, Kids Day, Ladies Day, Generali Race für Hobbyspieler und so weiter. Seit 2022 gibt es auch ein Jugendturnier mit dem Namen „Kitz Rising“. Bei der ersten Ausgabe wurde der Bulgare Ivanov Dritter, nun gewann er gerade den Juniorenbewerb von Wimbledon.

Er und andere könnten in die Tennisfußspuren von Thiem steigen. Wie sehr fehlt der große Lokalmatador der vergangenen Jahre?

Ich brauche nicht zu sagen, wie gerne ich ihn noch gesehen hätte, wenn ich mir wesentlich ältere Spieler wie Marin Cilic oder Roberto Bautista Agut anschaue. Man muss irgendwann aufhören, zu sagen, ’schade, dass er nicht mehr spielt’. Vom Publikumszuspruch her fehlt er weniger, der Centercourt war noch nie so früh ausverkauft. Aber es geht natürlich nicht nur darum. Wir sind aber immer sehr happy, wenn wir weiter so starke Österreicher wie Filip Misolic oder Sebastian Ofner haben. Da geht es nicht nur um ein volles Haus. da geht es in erster Linie um die Stimmung, die vor allem Lokalmatadore erzeugen können. Und wichtig ist uns, dass in den nächsten beiden Jahren eine Woche zwischen Kitzbühel und dem Masters-Turnier in Kanada ist, das erhöht die Chance für ein noch stärkeres Starterfeld. Aber in erste Linie darf man nicht vergessen, dass Tennis extrem boomt. Wir hatten bei tennisnet.com zum Beispiel während Wimbledon im Vorjahr mehr als sieben Millionen Aufrufe. Mehr als zu Thiems großen Zeiten.