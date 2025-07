Kitzbühel-Vertrag mit Schwärzler: Warum Ähnliches mit Alcaraz scheiterte

Verlor in Kitzbühel 2024 in Runde eins: Joel Schwärzler

Beim Generali Open in Kitzbühel denkt man seit Jahren an die Zukunft, nicht nur was den Turniersponsor betrifft, ist man gut abgesichert. Nun wurde mit dem 19-jährigen, der im Vorjahr die Nummer eins der Junioren-Weltrangliste war, eine langfristige Kooperation bis 2028 eingegangen, ähnlich wie mit dem 17-jährigen Deutschen Justin Engel, der bis 2027 verpflichtet wird.

Diese Form der strukturierten Förderung hat sich bewährt – Dominic Thiem war einer der ersten Profis, der von den Veranstaltern von Beginn seiner Karriere an unterstützt wurde: Fünf Wildcards erhielt er im Laufe seiner Karriere, elfmal trat er beim Heimturnier an und wurde so über Jahre zum Aushängeschild des Generali Open.