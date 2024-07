Olympia ist letztes Turnier: Andy Murray beendet Karriere

"In Paris angekommen für mein letztes Tennisturnier", mit diesen Worten bestätigte Andy Murray auf seinen Social-Media-Accounts die Gerüchte nach einem baldigen Karriereende. Eine Karriere die mit vielen Erfolgen gespickt ist, so gewann der 37-Jährige insgesamt drei Grand-Slams, 40 ATP-Turniere und holte zudem noch zweimal Gold bei den Olympischen Spielen. In Paris tritt der Brite nun ein letztes Mal, sowohl im Einzel als auch Doppel, auf der größten Tennis-Bühne an.