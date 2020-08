Antonitsch: "Spieler sind gierig, wieder auf Sand zu spielen"

Alexander Antonitsch reibt sich die Hände. "Wir freuen uns riesig, dass wir im Kalender sind. Die Herausforderung sind nicht alltäglich, vor denen die Turnierveranstalter stehen." Bevor es aber mit Kitzbühel, wo der 54-Jährige Turnierboss ist, am 7. September losgeht, startet in New York am 22. August die Tennis-Saison. Von Dominic Thiem erwartet sich Antonitsch insbesondere bei den US Open viel. "Er ist ready und vor allem körperlich in einer bestechenden Form. Vor allem hat er viel Matchpraxis bekommen."