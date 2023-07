Alcaraz vor Final-Kracher gegen Djokovic: "Bester Moment meines Lebens"

Der 36-Jährige hat in Wimbledon 34 Spiele in Serie gewonnen, bei den letzten vier Auflagen im All England Lawn Tennis and Croquet Club stets den Titel geholt. Satt ist er deshalb aber noch lange nicht. "Es hat sich an meiner Herangehensweise nichts geändert. Ich will den Titel unbedingt gewinnen", sagte Djokovic.