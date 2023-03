Alcaraz ist nach dem Triumph in Indian Wells zurück auf dem Tennis-Thron

Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters in Indian Wells gewonnen und ist ab Montag in der neuen Rangliste wieder die Nummer eins der Welt. Der 19 Jahre alte Spanier gewann im Finale am Sonntag (Ortszeit) 6:3, 6:2 gegen Daniil Medwedew aus Russland und löst Novak Djokovic an der Spitze ab.