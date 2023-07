Ärger bei Belarus-Star: Buh-Rufe nach Wimbledon-Aus gegen Ukrainerin

Die Ukrainerin Elina Switolina hat in der Debatte um Handshakes mit Profis aus Russland und Belarus eine klare Ansage der Tennis-Organisationen gefordert. "Ich denke, sie müssen mit einem Statement an die Öffentlichkeit gehen, dass es keine Handshakes zwischen russischen, belarussischen und ukrainischen Spielern geben wird", sagte die 28-Jährige am Sonntagabend in Wimbledon nach ihrem Achtelfinalsieg gegen Viktoria Asarenka aus Belarus.

➤ Mehr dazu: Der belarussische Superstar Sabalenka spürt den Hass